Напишите предложения про небольшой городок Chop, начиная с There is / There are или There isn’t / There aren’t, основываясь на информации с таблички. Example: A castle? – No. = There isn’t a castle in Chop. 1. Any cafes? No ...
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Напишите предложения про небольшой городок Chop, начиная с There is / There are или There isn’t / There aren’t, основываясь на информации с таблички. Example: A castle? – No. = There isn’t a castle in Chop. 1. Any cafes? No 2. A library? Yes 3. A bookshop? No 4. Any parks? Yes (a lot) 5. Schools? Yes (three) 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________
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