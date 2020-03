Напишите предложения про небольшой городок Chop, начиная с There is / There are или There isn’t / There aren’t, основываясь на информации с таблички. Example: A castle? – No. = There isn’t a castle in Chop. 1. Any cafes? No ...

Английский язык

Напишите предложения про небольшой городок Chop, начиная с There is / There are или There isn’t / There aren’t, основываясь на информации с таблички. Example: A castle? – No. = There isn’t a castle in Chop. 1. Any cafes? No 2. A library? Yes 3. A bookshop? No 4. Any parks? Yes (a lot) 5. Schools? Yes (three) 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________

