Упростите выражение xy+y2/15x * 3x\x+y

Математика
Упростите выражение xy+y2/15x * 3x\x+y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(xy +y²)/15x    *   3x/(x+y)= =  [ y(x+y)   *  3x  ]  /   [ 15x *(x+y)  ] =  =   y / 5  
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