Упростите выражение xy+y2/15x * 3x\x+y
Математика
Упростите выражение xy+y2/15x * 3x\x+y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(xy +y²)/15x * 3x/(x+y)= = [ y(x+y) * 3x ] / [ 15x *(x+y) ] = = y / 5
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