Задание:Закончите рассказ-Один раз мой знакомый серьёзно заболел.Он очень похуде??,глаза его потухли,руки дрожали.Он постоянно глотал лекарства.Все=е жалели его.Прошло два года.В это время я не встречался с ним.И вдруг случайно...

Обществознание

Задание:Закончите рассказ-Один раз мой знакомый серьёзно заболел.Он очень похуде??,глаза его потухли,руки дрожали.Он постоянно глотал лекарства.Все=е жалели его.Прошло два года.В это время я не встречался с ним.И вдруг случайно увидел на улице.Передо мной был крепкий румяный красавец.Он двигался как гимнаст - ловко и стремительно.Очень рад тебя видеть! - сказал я - Ты так хорошо выглядишь!это просто чудо! Да, - ответил он, - может быть,это и чудо,но у меня есть другое объяснение...

Автор: Гость