Задание:Закончите рассказ-Один раз мой знакомый серьёзно заболел.Он очень похуде??,глаза его потухли,руки дрожали.Он постоянно глотал лекарства.Все=е жалели его.Прошло два года.В это время я не встречался с ним.И вдруг случайно...
Обществознание
Задание:Закончите рассказ-Один раз мой знакомый серьёзно заболел.Он очень похуде??,глаза его потухли,руки дрожали.Он постоянно глотал лекарства.Все=е жалели его.Прошло два года.В это время я не встречался с ним.И вдруг случайно увидел на улице.Передо мной был крепкий румяный красавец.Он двигался как гимнаст - ловко и стремительно.Очень рад тебя видеть! - сказал я - Ты так хорошо выглядишь!это просто чудо! Да, - ответил он, - может быть,это и чудо,но у меня есть другое объяснение...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... Я здоровый, благодаря врачам, которые лечили меня, благодаря родным и близким, которые были со мной в этот трудный период жизни и поддерживали меня, ну, и благодаря силе воли, которую я обрёл.
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