В двух корзинах было 24 яблока. когда из одной корзины переложили в другую корзину 4 яблока, стало поровну. Сколько было в начале в каждой корзине?

Математика

В двух корзинах было 24 яблока. когда из одной корзины переложили в другую корзину 4 яблока, стало поровну. Сколько было в начале в каждой корзине?

Автор: Гость