В двух корзинах было 24 яблока. когда из одной корзины переложили в другую корзину 4 яблока, стало поровну. Сколько было в начале в каждой корзине?
Математика
В двух корзинах было 24 яблока. когда из одной корзины переложили в другую корзину 4 яблока, стало поровну. Сколько было в начале в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 было 16, а во 2 было 8 потому что 16+8=24 16-4=8+4 стало по 12
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