В двух корзинах было 24 яблока. когда из одной корзины переложили в другую корзину 4 яблока, стало поровну. Сколько было в начале в каждой корзине?

Математика
В двух корзинах было 24 яблока. когда из одной корзины переложили в другую корзину 4 яблока, стало поровну. Сколько было в начале в каждой корзине?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 было 16, а во 2 было 8 потому что 16+8=24 16-4=8+4 стало по 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему в слове прабабушка пишется приставка пра
Ответить
История
Помогите пожалуйста . Даю 20 баллов )))))
Ответить
Русский язык
Упр116разгадай ребусы 2 класс
Ответить
Окружающий мир
Указать правильную последовательность круговорота воды : 1) испарение- образование облаков-осадки- просачивание и сток, 2) испарение-осадки- просач...
Ответить
Математика
Проведи линии на какие части разбить числа 2,3,4,5
Ответить