Проведи линии на какие части разбить числа 2,3,4,5

Математика
Проведи линии на какие части разбить числа 2,3,4,5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2=1+3 3=2+1 4=2+2. 3+1 5=1+3. 2+2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ежик не испугался не свернулся клубком- где поставить запятую?
Ответить
Русский язык
Как вы думаете почему обстоятельство так называется
Ответить
Химия
Расставить коэфициенты в схемах реакций методом электронного баланса,указать ок??слитель и восстановитель,процессы окисления и восстановления: 1)...
Ответить
Математика
В шкафу есть 4 вертикальных ряда по 4 ящика в каждом. В один из ящиков в каждом ряду ??прятали по одной монете. какова вероятность того что выдвину...
Ответить
Математика
Найди 45% числа, если его 40% равны 36
Ответить