Проведи линии на какие части разбить числа 2,3,4,5
Математика
Проведи линии на какие части разбить числа 2,3,4,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2=1+3 3=2+1 4=2+2. 3+1 5=1+3. 2+2.
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