Как вы думаете почему обстоятельство так называется
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Как вы думаете почему обстоятельство так называется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно выражает обстоятельство при котором совершается действие
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