Цена детского велосипеда — y р. Горный велосипед в 8 раз, а спортивный — в 5 раз дороже детского.

Математика
Цена детского велосипеда — y р. Горный велосипед в 8 раз, а спортивный — в 5 раз дороже детского.
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Гость:
Горный велосипед стоит 8y спортивный - 5y
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