Цена детского велосипеда — y р. Горный велосипед в 8 раз, а спортивный — в 5 раз дороже детского.

Математика

Цена детского велосипеда — y р. Горный велосипед в 8 раз, а спортивный — в 5 раз дороже детского.

Автор: Гость