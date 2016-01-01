Класс построили в колону ро 4 человека в ряд. Получилось 8 полных и один неполный ряд из трех человек. Сколько человек в классе?
Математика
Класс построили в колону ро 4 человека в ряд. Получилось 8 полных и один неполный ряд из трех человек. Сколько человек в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароче. 8*4=32 32+3=35
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