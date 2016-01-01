Класс построили в колону ро 4 человека в ряд. Получилось 8 полных и один неполный ряд из трех человек. Сколько человек в классе?

Математика

Класс построили в колону ро 4 человека в ряд. Получилось 8 полных и один неполный ряд из трех человек. Сколько человек в классе?

Автор: Гость