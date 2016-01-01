Помогите с сообщением на тему: мой характер,темперамент,эмоции,кто я ,какая я -для ??ченицы 8 класса

Обществознание

Помогите с сообщением на тему: мой характер,темперамент,эмоции,кто я ,какая я -для ??ченицы 8 класса

Автор: Гость