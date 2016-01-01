Сложное приложение с союзом но
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Сложное приложение с союзом но
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошёл домой, но дождь так и не перестал идти.
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