В шкафу есть 4 вертикальных ряда по 4 ящика в каждом. В один из ящиков в каждом ряду ??прятали по одной монете. какова вероятность того что выдвинув случайным образом по одному ящику в каждом ряду, можно найти монеты в третьем ...

Математика

В шкафу есть 4 вертикальных ряда по 4 ящика в каждом. В один из ящиков в каждом ряду ??прятали по одной монете. какова вероятность того что выдвинув случайным образом по одному ящику в каждом ряду, можно найти монеты в третьем и четвертом рядах и не найти в остальных

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