В шкафу есть 4 вертикальных ряда по 4 ящика в каждом. В один из ящиков в каждом ряду ??прятали по одной монете. какова вероятность того что выдвинув случайным образом по одному ящику в каждом ряду, можно найти монеты в третьем ...

Математика
В шкафу есть 4 вертикальных ряда по 4 ящика в каждом. В один из ящиков в каждом ряду ??прятали по одной монете. какова вероятность того что выдвинув случайным образом по одному ящику в каждом ряду, можно найти монеты в третьем и четвертом рядах и не найти в остальных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шанс, что монета попадётся в выдвинутом ящике равен 1/4, а шанс, что не попадётся 3/4. Соотвественно общая вероятность равна  3/4*3/4*1/4*1/4=9/256
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