В шкафу есть 4 вертикальных ряда по 4 ящика в каждом. В один из ящиков в каждом ряду ??прятали по одной монете. какова вероятность того что выдвинув случайным образом по одному ящику в каждом ряду, можно найти монеты в третьем ...
Математика
В шкафу есть 4 вертикальных ряда по 4 ящика в каждом. В один из ящиков в каждом ряду ??прятали по одной монете. какова вероятность того что выдвинув случайным образом по одному ящику в каждом ряду, можно найти монеты в третьем и четвертом рядах и не найти в остальных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шанс, что монета попадётся в выдвинутом ящике равен 1/4, а шанс, что не попадётся 3/4. Соотвественно общая вероятность равна 3/4*3/4*1/4*1/4=9/256
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Русский язык