Расставить коэфициенты в схемах реакций методом электронного баланса,указать ок??слитель и восстановитель,процессы окисления и восстановления: 1)Cl2+KOH---gt;KClO3+KCl+H2O 2)KNO3---gt;KNO2+O2

Химия

Расставить коэфициенты в схемах реакций методом электронного баланса,указать ок??слитель и восстановитель,процессы окисления и восстановления: 1)Cl2+KOH---gt;KClO3+KCl+H2O 2)KNO3---gt;KNO2+O2

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