Расставить коэфициенты в схемах реакций методом электронного баланса,указать ок??слитель и восстановитель,процессы окисления и восстановления: 1)Cl2+KOH---gt;KClO3+KCl+H2O 2)KNO3---gt;KNO2+O2
Химия
Расставить коэфициенты в схемах реакций методом электронного баланса,указать ок??слитель и восстановитель,процессы окисления и восстановления: 1)Cl2+KOH---gt;KClO3+KCl+H2O 2)KNO3---gt;KNO2+O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3Cl₂ + 6KOH = KClO₃ + 5KCl + 3H₂O. 2Cl⁰ – 10e = 2Cl⁺⁵ | 1 — восстановитель, окислился. 2Cl⁰ + 2e = 2Cl⁻ | 5 — окислитель, восстановился. 2. 2KNO₃ = 2KNO₂ + O₂. N⁺⁵ + 2e = N⁺³ | 6 — окислитель, восстановился. O⁻² – 12e = 6O⁰ | 1 — восстановитель, окислился.
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