Ежик не испугался не свернулся клубком- где поставить запятую?
Русский язык
Ежик не испугался не свернулся клубком- где поставить запятую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ёжик не испугался, не свернулся клубком. Не испугался и не свернулся это однородные члены. Однородные члены предложения можно разделить запятой и союзом "и" (ёжик не испугался и не свернулся клубком)
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