Указать правильную последовательность круговорота воды : 1) испарение- образование облаков-осадки- просачивание и сток, 2) испарение-осадки- просачивание и сток -образование облаков

Окружающий мир
Указать правильную последовательность круговорота воды : 1) испарение- образование облаков-осадки- просачивание и сток, 2) испарение-осадки- просачивание и сток -образование облаков
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под цифрой один. испарения. образования облоков осадки просачивание сток
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