Рассказ о трудностях жизни в средневековом городе.

Гость: Гость:

Из округи в города стекалось множество голодающих, бежавших из деревень. Они становились подёнщиками, слугами, матросами. Не раз в городах вспыхивали мятежи бедняков, но их жестоко подавляли, подчас прибегая к помощи соседей-феодалов. 2.Как жили горожане. Обычно население средневекового города не превышало 5— 6 тысяч человек, а часто было и того меньше — 1—2 тысячи. Большими считались города в 40—50 тысяч жителей (Любек, Гамбург и ряд других). Лишь немногие города Западной Европы, такие, как Лондон, Константинополь, Париж, насчитывали до 100—200 тысяч жителей. Хотя главным занятием горожан были ремёсла, торговля, сфера обслуживания (кабаки, трактиры, гостиницы, бани, строительные артели и т. п.), жители города ещё долго не порывали с сельским хозяйством. За городскими стенами простирались возделанные поля, сады и огороды, пастбища. Жители средних и малых городов устраивали во дворах сады и огороды.Горожанам было тесно на небольшом пространстве, зажатом кольцом стен. Ширина главных улиц не превышала 7—8 м, а переулков — 1—2 м. В Брюсселе одна из улиц’ называлась «Улица одного человека» — двое не могли на ней разминуться.Дома строили в два-три этажа, верхние этажи нависали над нижними. Средневековые дома не имели номеров, их заменяли фигурки, обозначавшие занятие владельца: сапог или башмак у сапожника, крендель у пекаря. Большинство домов в городе были деревянными. Во время частых пожаров выгорали целые кварталы.Почти во всех городах Западной Европы до конца Средних веков не было мостовых и уличного освещения, водопровода и канализации. Помои нередко выливали на улицу, на головы зазевавшихся прохожих. Скопившиеся груды мусора и нечистот сбрасывали в реки и рвы. Появление водосточных канав и вывоз мусора повозками в крупных городах можно отнести к XIV веку. Раньше, чем в других странах, улицы стали мостить камнем в крупных городах Франции и Португалии. В большинстве городов Европы мостовых не было. В дождливое время на улицах стояли огромные лужи. На рыночной площади горожане сооружали ратушу — здание городского совета. Ратушу венчала башня с набатным колоколом. Его тревожный звон возвещал о бедствии: пожаре, начале эпидемии, нападении врага. В ратуше размещались зал для заседаний, городская казна, тюрьма и арсенал.