Синтаксический разбор предложения :Листья нехотя отрываются и словно повисает на тонких паутинках

Русский язык
Синтаксический разбор предложения :Листья нехотя отрываются и словно повисает на тонких паутинках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья- подлежащие нехотя- дополнение отрываются-сказанное словно- обстаятельство повисает- сказуемое тонких - определение паутинках- дополнение
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