Придумать текст только с главными членами предложения подлежащим и сказуемым.
Русский язык
Придумать текст только с главными членами предложения подлежащим и сказуемым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оля и Таня пошли собирать в лесу грибы
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