Розв'яжіть рівняння x-2=x-2
Алгебра
Розв'яжіть рівняння x-2=x-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2=х-2 х-х=-2+2 0=-2+2 0=0
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