Нарисуйте фигуру симметрично прямой l (прямоугольник)
Математика
Нарисуйте фигуру симметрично прямой l (прямоугольник)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка О симетрия прямоугольника
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