Почему владимир дубровский стал разбойником? В форме сочинения и длиное пожалуйс??а

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Недавно мы прочитали роман А. С. Пушкина «Дубровский» . Главный герой романа – Владимир Дубровский, сын Андрея Гавриловича Дубровского. Владимир воспитывался в Кадетском корпусе и был выпущен корнетом в гвардию; отец не жалел ничего для приличного его содержания, и Владимир получал из дома более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и часто входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, написанное его доброй и заботливой няней Ориной Егоровной Бузырёвой. Из письма Владимир узнал, что из-за одного происшествия Кирила Петрович Троекуров, будучи хорошим другом Андрея Гавриловича, решил забрать себе его имение. Ошеломлённый таким исходом событий, здоровье Андрея Гавриловича сильно ухудшалось. Он находился на грани смерти. Мысль потерять отца очень терзала сердце Владимира. В тот же день Владимир стал хлопотать об отпуске и через три дня уже был в большой дороге. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Берёзки, которые при нём только были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, между которыми шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Владимир продрался через толпу и взбежал на ветхое крыльцо. В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке. Это был Андрей Гаврилович. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. Здоровье Андрея Гавриловича ухудшалось час от часу. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство. Кирила Петрович решил помириться со старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на его лице. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо поднял полы своего халаты, собираясь встать с кресла, приподнялся… и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания – паралич ударил его. «Скорей в город за лекарем! » – кричал Владимир. Через некоторое время Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался» . Владимир понял, что виновник всего этого Троекуров, и, потеряв отца и имение, проникнутый чувством мести, он становится разбойником. И всячески пытается отомстить Троекурову и всем богатым людям.