Увеличь наименьшее четырехзначное число в9 и результат уменьши в100 раз

Математика
Увеличь наименьшее четырехзначное число в9 и результат уменьши в100 раз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наименьшее четырехзначное число-1000 умножаем его на 9 получаем 9000 уменьшаем в 100 раз получаем 90 вот и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист был в пути 6:00 чесов а пешеход-2:00 чеса .велосипедист проехал 72 КМ пеше??од прошел 10 км. на сколько скорость пешехода меньше скоро...
Ответить
История
В каком городе кальвин создал свою общину
Ответить
Беларуская мова
Помогите написать сказку про животных на белорусском языке!!!! Пожалуйста!!!
Ответить
Математика
Изобразте точками на координатной все корни следущих уравнений :1) |x| =2
Ответить
Математика
Помогите ! очень надо !
Ответить