Увеличь наименьшее четырехзначное число в9 и результат уменьши в100 раз
Математика
Увеличь наименьшее четырехзначное число в9 и результат уменьши в100 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наименьшее четырехзначное число-1000 умножаем его на 9 получаем 9000 уменьшаем в 100 раз получаем 90 вот и всё
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