Велосипедист был в пути 6:00 чесов а пешеход-2:00 чеса .велосипедист проехал 72 КМ пеше??од прошел 10 км. на сколько скорость пешехода меньше скорость велосипедиста
Математика
Велосипедист был в пути 6:00 чесов а пешеход-2:00 чеса .велосипедист проехал 72 КМ пеше??од прошел 10 км. на сколько скорость пешехода меньше скорость велосипедиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*6=72(км)-проехал велосипедист. 2) 45*2=90(км)-проехал мотоциклист. 3) 90-72=на 18(км)-больше мотоциклист проехал больше чем велосипедист. Ответ:на 18 км.
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