Велосипедист был в пути 6:00 чесов а пешеход-2:00 чеса .велосипедист проехал 72 КМ пеше??од прошел 10 км. на сколько скорость пешехода меньше скорость велосипедиста

Математика

Велосипедист был в пути 6:00 чесов а пешеход-2:00 чеса .велосипедист проехал 72 КМ пеше??од прошел 10 км. на сколько скорость пешехода меньше скорость велосипедиста

Автор: Гость