Начерти прямоугольник одна из сторон которого равна 2 см а периметр - 10 см вычисли ??го площадь

Математика
Начерти прямоугольник одна из сторон которого равна 2 см а периметр - 10 см вычисли ??го площадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*2=4см=две стороны 2)10-4=6 см-две другие стороны 3)6:2=3см-одна сторона 4)3*2=6см квадратных- площадь Ответ: S=6см квадратных.
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