Какие права имел король в период феодальной раздроблености?

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В период феодальной раздробленности (IX - XIII вв.) номинальное еди­ное королевство фактически делилось на многие почти независимые феодальные владения, причем в XI в. дробление продолжалось также внутри отдельных герцогств и графств. Складывание двух основных классов феодального общества - сеньоров и зависимого крестьянства - в целом завершилось к X в. К этому времени сеньоры-бенефициарии добились превращения бене­фиция из пожизненного пожалования в наследственную феодальную собственность - феод. Оформилась феодальная иерархия, возглавляе­мая королем, с характерной для нее системой вассалитета. Отноше­ния вассалитета покоились на иерархической структуре земельной соб­ственности: номинально верховным собственником всей земли в госу­дарстве считался король - верховный сеньор, или сюзерен, а крупные феодалы, получая от него земли, становились его вассалами. Они, в свою очередь, также имели вассалов, более мелких феодалов, кото­рым жаловали земельные владения. Эта лестница состояла из следую­щих ступеней: › на ее верху стоял король - сюзерен; › далее - пэры, то есть "равные королю", герцоги и графы; › вассалы и подвассалы разных ступеней - арьер-вассалы; › в самом низу - простые рыцари, шевалье, своих вассалов не имевшие.