Реши уровнение с коммментираванием и зделай проверку 6)
Математика
Реши уровнение с коммментираванием и зделай проверку 6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32x-59=453 32x=453+59 32x=512 x=16 16*32-59=453 512-59=453 453=453 y:23+312=390 у:23=390-312 у:23=78 у=78*23 у=1794 1794:23+312=390 78+312=390 390=390
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