Чётная ли функция: y=3x^2-|x|

Математика
Чётная ли функция: y=3x^2-|x|
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y(-x)=(-x)^4+3(-x)^2=x^4+3x^2=y(x) Здесь воспользовались тем, что четные степени "съедают" минусы.

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