Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 1) Если при пере??ечении двух прямых третьей прямой накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. 2) Диагональ трапеции делит её на два рав...
Геометрия
Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 1) Если при пере??ечении двух прямых третьей прямой накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. 2) Диагональ трапеции делит её на два равных треугольника. 3) Если в ромбе один из углов равен 90° , то такой ромб — квадрат все же верно , нет? помогите(
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Гость:
По-моему верны все 3
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