Какие из дан­ных утвер­жде­ний верны? За­пи­ши­те их но­ме­ра. 1) Если при пе­ре­??е­че­нии двух пря­мых тре­тьей пря­мой на­крест ле­жа­щие углы равны, то пря­мые па­рал­лель­ны. 2) Диа­го­наль тра­пе­ции делит её на два рав...

Геометрия

Какие из дан­ных утвер­жде­ний верны? За­пи­ши­те их но­ме­ра. 1) Если при пе­ре­??е­че­нии двух пря­мых тре­тьей пря­мой на­крест ле­жа­щие углы равны, то пря­мые па­рал­лель­ны. 2) Диа­го­наль тра­пе­ции делит её на два рав­ных тре­уголь­ни­ка. 3) Если в ромбе один из углов равен 90° , то такой ромб — квад­рат все же верно , нет? помогите(

Автор: Гость