Помогите решить примеры с объяснениями

Алгебра
Помогите решить примеры с объяснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применяем формулы сокращенного умножения. Разность квадратов и квадрат разности.
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