Что такое синтаксис ???
Русский язык
Что такое синтаксис ???
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Си́нтаксис (др.-греч. σύν-ταξις - составление) — раздел лингвистики, изучающий строение словосочетаний и предложений и функциональное взаимодействие в них различных частей речи
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