Что такое социальная глобализация?

Обществознание
Что такое социальная глобализация?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это исторический процесс сближающий нации и народы постепенно стирающее грани и превращающее человека в единую полит систему.примеры (оон,евросоюз)
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