Катер прошел первую половину пути со средней скоростью в два раза больше чем втор??ю. средняя скорость на всем пути составила 4 км/ч. Каковы скорости катера на первой и второй половинах пути

Физика

Катер прошел первую половину пути со средней скоростью в два раза больше чем втор??ю. средняя скорость на всем пути составила 4 км/ч. Каковы скорости катера на первой и второй половинах пути

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