Катер прошел первую половину пути со средней скоростью в два раза больше чем втор??ю. средняя скорость на всем пути составила 4 км/ч. Каковы скорости катера на первой и второй половинах пути
Физика
Катер прошел первую половину пути со средней скоростью в два раза больше чем втор??ю. средняя скорость на всем пути составила 4 км/ч. Каковы скорости катера на первой и второй половинах пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=S/tt=S/VсрVср1=2xVср2=x1.5S/2x+1.5S/x=3S/4x(это t)приравняем S/Vср=3S/4Xотсюда Vср=4Х/3подставляем значение Vср4=4Х/3Х=3км/ч - V22Х=6км/ч - V1
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