Катер прошел первую половину пути со средней скоростью в два раза больше чем втор??ю. средняя скорость на всем пути составила 4 км/ч. Каковы скорости катера на первой и второй половинах пути

Физика
Катер прошел первую половину пути со средней скоростью в два раза больше чем втор??ю. средняя скорость на всем пути составила 4 км/ч. Каковы скорости катера на первой и второй половинах пути
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=S/tt=S/VсрVср1=2xVср2=x1.5S/2x+1.5S/x=3S/4x(это t)приравняем S/Vср=3S/4Xотсюда Vср=4Х/3подставляем значение Vср4=4Х/3Х=3км/ч  - V22Х=6км/ч - V1

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите определить разряд прилагательного родная земля
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 131( и переведите задание пожалуйста)
Ответить
Русский язык
Помогите сделать морф. разбор слова (выделено) я заметил особый вид можжевельник??, стелющегося по земле длинными ПЛЕТЯМИ
Ответить
Русский язык
* Найди и выпиши из текста слова.1)Непост.Морф.Призн. число. падеж . 2)непост.морф. признаки- род падеж. число. Графически обозначь показатель форм...
Ответить
Математика
Поезд,не изменяя скорости,за 10 часов прошел 320км.Сколько времени поезд будет в пут??,если расстояние уменьшится в 2 раза.
Ответить