Поезд,не изменяя скорости,за 10 часов прошел 320км.Сколько времени поезд будет в пут??,если расстояние уменьшится в 2 раза.

Математика
Поезд,не изменяя скорости,за 10 часов прошел 320км.Сколько времени поезд будет в пут??,если расстояние уменьшится в 2 раза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320/10=32 км/час 320/2=160 км - новое расстояние 160/32=5 часов
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