Поезд,не изменяя скорости,за 10 часов прошел 320км.Сколько времени поезд будет в пут??,если расстояние уменьшится в 2 раза.

Математика

Поезд,не изменяя скорости,за 10 часов прошел 320км.Сколько времени поезд будет в пут??,если расстояние уменьшится в 2 раза.

Автор: Гость