Найти наименьшее значение функции y= x квадрат -2x -8
Математика
Найти наименьшее значение функции y= x квадрат -2x -8
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