Стальную деталь, массой 2 кг необходимо нагреть на 25 градусов. Найти какое количес??во энергии для этого необходимо? Помогите))

Физика

Стальную деталь, массой 2 кг необходимо нагреть на 25 градусов. Найти какое количес??во энергии для этого необходимо? Помогите))

Автор: Гость