Стальную деталь, массой 2 кг необходимо нагреть на 25 градусов. Найти какое количес??во энергии для этого необходимо? Помогите))

Физика
Стальную деталь, массой 2 кг необходимо нагреть на 25 градусов. Найти какое количес??во энергии для этого необходимо? Помогите))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600×7≡2500+2400=27600
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