Приведите пример паронимов??(зарание спасибо)
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Приведите пример паронимов??(зарание спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдох-вздох, абстрактность-абстракция, эффективность-эффектность и т.д.
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