Масса нагруженного автомобиля 1275 кг. а масса груза 275 кг. Чему равна масса самого а??томобиля?Составьте условие к задаче пожалуйста

Математика

Масса нагруженного автомобиля 1275 кг. а масса груза 275 кг. Чему равна масса самого а??томобиля?Составьте условие к задаче пожалуйста

Автор: Гость