Масса нагруженного автомобиля 1275 кг. а масса груза 275 кг. Чему равна масса самого а??томобиля?Составьте условие к задаче пожалуйста
Математика
Масса нагруженного автомобиля 1275 кг. а масса груза 275 кг. Чему равна масса самого а??томобиля?Составьте условие к задаче пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1275-275=100 кг масса самого автомобиля
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