Математика 3 и 4 5 класс
Математика
Математика 3 и 4 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)9х+6х-15=615; 15х=600 х=40 4)2х+123х+97=472 125х=375 х=3
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