Доклады (выберите любой-и напишите ) 1. Сюжет о спящей Царевне в сказках народов мира(3 сюжета) 2.Добро и зло в сказках и в реальной жизни 3.Сюжеты и герои сказки Пушкина в книжней графики

Гость: Гость:

У Александра Сергеевича Пушкина много сказок, поэм и стихов. Одна из них «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Сказка повествует о вражде царевны и царицы. Как и во всех сказках, здесь добро побеждает зло. Царица олицетворяет зло, а царевна добро. Царевна очень добрая. Она старается во всём угодить злой царице, прислуживает ей. Царевна скромная и тихая, потому что росла сиротой и ей приходилось много трудится. Отец царевны выбрал себе в жёны злую и жадную женщину. Мачеха царевны ленивая, у неё много слуг, и она ничего не делает. Она завидует молодости и красоте царевны и хочет убить её только потому, что говорящее зеркало считает царевну лучше неё. Царица дважды пытается избавится от царевны. Во второй раз страшный замысел царицы осуществился и зло восторжествовало. На самом деле всё произошло иначе. Я рада, что и у этой сказки счастливый конец. Все попытки царицы оказались напрасными. Мне очень нравится эта сказка, она интересная и поучительная. В сказке порицаются такие отрицательные качества как жадность, злоба и зависть. Из-за зависти многие пострадали: царевна, королевич Елисей, царь, да и сама царица.