12. Две девочки купили одинаковые воздушные шарики. Одна из них уплатила за свою по??упку 32 монеты, а другая – 24. Всего купили 14 воздушных шариков. Сколько шариков купила каждая девочка?

Математика

12. Две девочки купили одинаковые воздушные шарики. Одна из них уплатила за свою по??упку 32 монеты, а другая – 24. Всего купили 14 воздушных шариков. Сколько шариков купила каждая девочка?

Автор: Гость