12. Две девочки купили одинаковые воздушные шарики. Одна из них уплатила за свою по??упку 32 монеты, а другая – 24. Всего купили 14 воздушных шариков. Сколько шариков купила каждая девочка?
Математика
12. Две девочки купили одинаковые воздушные шарики. Одна из них уплатила за свою по??упку 32 монеты, а другая – 24. Всего купили 14 воздушных шариков. Сколько шариков купила каждая девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая 32 Мон.вторая 24 всего 14 ш купили
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