Объяснить смысл эпиграфа к первой и второй главе в романе "Капитанская дочка"
Литература
Объяснить смысл эпиграфа к первой и второй главе в романе "Капитанская дочка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эпиграфе Пушкина описана народная мудрость "береги честь с молоду",пословицы несут в себе народную мудрость,которая складывается веками.Главный герой повести-Петр Гринев,был поставлен перед выбором: поступить как честный человек,рискнуть,пойти на подвиг, или подвергнуть свои прежние идеалы, подставив близких, и друзей, но к счастью он выбрал правельный путь, сохранив свою честь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В цирке выступали обезьянки на двух и трехколесных велосипедов Сколько было двух и трехколесных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо
Математика
12. Две девочки купили одинаковые воздушные шарики. Одна из них уплатила за свою по??упку 32 монеты, а другая – 24. Всего купили 14 воздушных шарик...