Объяснить смысл эпиграфа к первой и второй главе в романе "Капитанская дочка"

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В эпиграфе Пушкина описана народная мудрость "береги честь с молоду",пословицы несут в себе народную мудрость,которая складывается веками.Главный герой повести-Петр Гринев,был поставлен перед выбором: поступить как честный человек,рискнуть,пойти на подвиг, или подвергнуть свои прежние идеалы, подставив близких, и друзей, но к счастью он выбрал правельный путь, сохранив свою честь