Пусть долг равен 43000 руб и выдан под 15% годовых. Для погашения долга предполагается выделять сумму порядка 5000 руб. Оценить величину срока, необходимого для погашения задолженности.
Экономика
Пусть долг равен 43000 руб и выдан под 15% годовых. Для погашения долга предполагается выделять сумму порядка 5000 руб. Оценить величину срока, необходимого для погашения задолженности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43000*115 разделим на 100=49450 -это сумма возврата долга если оплачивать по 5000 то потребуется 9.9 месяца мы 49450 разд на 5000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Доклады (выберите любой-и напишите ) 1. Сюжет о спящей Царевне в сказках народов мира(3 сюжета) 2.Добро и зло в сказках и в реальной жизни 3....
Математика
В цирке выступали обезьянки на двух и трехколесных велосипедов Сколько было двух и трехколесных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо
Математика
12. Две девочки купили одинаковые воздушные шарики. Одна из них уплатила за свою по??упку 32 монеты, а другая – 24. Всего купили 14 воздушных шарик...