Пусть долг равен 43000 руб и выдан под 15% годовых. Для погашения долга предполагается выделять сумму порядка 5000 руб. Оценить величину срока, необходимого для погашения задолженности.

Экономика
Пусть долг равен 43000 руб и выдан под 15% годовых. Для погашения долга предполагается выделять сумму порядка 5000 руб. Оценить величину срока, необходимого для погашения задолженности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43000*115 разделим  на  100=49450 -это  сумма  возврата  долга  если  оплачивать  по  5000 то  потребуется  9.9 месяца  мы  49450 разд на 5000
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