Подберите синонимы к следующим заимствованным словам. Составьте предложения с заимствованными словами и их синонимами русского происхождения. Мотивируйте в каждом случае оправданность своего выбора: Аномалия, Спонтанный, реани...

Гость: Гость:

Аномалия - неестественность, спонтанный - неожиданный, реанимация - реанимирование, оживление; деградация - маразм, вырождение; дилетант - любитель, неспециалист; тенденциозность - предвзятость ; раритет - редкость, диковина ; толерантный - нетребовательный, терпимый ; цитадель - крепость, твердыня ; электорат - население ; беспрецендентный - неслучайный, киллер - заказной убийца, девальвация - обесценивание ; легитимный - законный ; презентация - показ ; эксклюзивный - элитный ; вариативный - изменчивый. Сегодня случилась небольшая аномалия - пошёл снег весной. Это была спонтанная идея! Наш дальний родственник попал в реанимацию,но его скоро переведут в обычную палату. Смелая попытка показать деградацию человека. Я дилетант в разборке машин. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденциозности. Раритет - коллекционная ценность. Попробуй быть толерантным к остальным. -Иди в Цитадель, в оружейные палаты. - велел он. Сенатор выразил свою преданность электорату. Неизвестный заказал киллеру убийство на 13:54. Девальвация, безработица, пауперизм.. Я сделал на урок биология интересную презентацию. -Эксклюзивный репортаж!-говорил П.А. Пономарь. Вариативный - отклонённый от обычной формы.