(1/3)^хgt;27 а с этим поможете
Математика
(1/3)^хgt;27 а с этим поможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/3)^x > 27 (1/3)^x > 3^3 (3^(-1) )^x > 3^3 3^(-x) > 3^3 -x>3 x< - 3 x∈( -∞ ; - 3)
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