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Что такое существительное
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Что такое существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя существитильное это часть речи отвечеющая на вопрос кто что
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