Что такое существительные, образованные от усечённых основ глаголов ?
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Что такое существительные, образованные от усечённых основ глаголов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные слова с сочинительным (равно правным) отношением основ. Они называют предмет, совмещающий в себе признаки предметов, явлений, названных мотивирующими словами: лесостепь, северо-запад.
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