Упражнение номер 7 помогите пожалуйста
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Упражнение номер 7 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 7. Из всех зверей доктор больше всех любил утку Кику,собаку Авву,маленькую свинку Хрю-Хрю,попугая Карудо и соку Бумбу. Наверное так:...!!!
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