Спиши текст, вставляя пропущенные буквы: первую часть в классе, вторую — дома. Выд??ленные слова замени нужными местоимениями. НАКАЗАННАЯ ЖАДНОСТЬ Как и все обез...яны, Малышка была очень жадн...я. Малышка (не) б...ялась даж...

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Спиши текст, вставляя пропущенные буквы: первую часть в классе, вторую — дома. Выд??ленные слова замени нужными местоимениями. НАКАЗАННАЯ ЖАДНОСТЬ Как и все обез...яны, Малышка была очень жадн...я. Малышка (не) б...ялась даже Гришк... . Гришка — это тоже обез...яна. Но Гришка был вожак. Своего вожака обез...яны слушаю[цца] и боя[цца]. Одна Малышка не слушалась Гришку. Малышка никогда (не) искала у Гришки блох, (не) грела Гришку, как остальные обезьяны. Ловкая и быстрая, Малышка таскала у Гришки из-под носа корм. Долго т...рпел это Гришка. И вот ...днажды, когда Малышка, как всегда, набрав корм,медленно в...биралась наверх, Гришка брос...лся на малышку. От неожиданност... у Малышк... всё вып...ло из рук. Малышка в...визгнула, х...тела уб...жать, но было поз...но. Гришка кре...ко д...ржал Малышку за хвос[т]. Гришка зат...щил Малышку на самую в...рху[ш]ку клетк..., всё отнял и даже вытащ...л тот кусок сахара, который Малышка спрят...ла за щёку. От оснвы глагола в рамке образуй прилагательное с помощью суффикса -лив-. Проверь себя по словарю. Предложение на цветном фоне разбери по членам предложения. Подчёркнутое слово разбери как часть речи. 1 ЧАСТЬ НАПИШИТЕ И 2 ЧАСТЬ

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