ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! При регистрации в компьютерной системе каждому пользоват??лю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. В базе да...
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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! При регистрации в компьютерной системе каждому пользоват??лю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 300 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для хранения 1 символа необходимо log(2)12 ≈ 4 бита Для хранения 1 пароля необходимо 15*4 = 60 бит = 60/8 байт ≈ 8 байт (оба раза выполняем округление до целого в большую сторону) Для хранения 20 паролей используется 20*8 = 160 байт, на дополнительные сведения остается 300-160 = 140 байт Дополнительные сведения для одного пользователя требуют: 140/20 = 7 байт
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