Пожалуйста решите 4. Цена товара повысилась с 92 руб. до 110,4 руб. На сколько проценто?? повысилась цена товара?
Математика
Пожалуйста решите 4. Цена товара повысилась с 92 руб. до 110,4 руб. На сколько проценто?? повысилась цена товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 110,4 - 92 = 28,4 (руб) - повысилась 2) 110,4 : 100 = 1,104 (руб) - 1% 3) 1,104 * 28 = 30,912 = 30 (%) - повысилась цена Ответ: 30%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Изготовили куб массой 0,15кг. Площадь всей поверхности куба равна 120см квадратных. Определите плотность материала из которого изготовили куб