Пожалуйста решите 4. Цена товара повысилась с 92 руб. до 110,4 руб. На сколько проценто?? повысилась цена товара?

Математика
Пожалуйста решите 4. Цена товара повысилась с 92 руб. до 110,4 руб. На сколько проценто?? повысилась цена товара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 110,4 - 92 = 28,4 (руб) - повысилась 2) 110,4 : 100 = 1,104 (руб) - 1% 3) 1,104 * 28 = 30,912 = 30 (%) - повысилась цена Ответ: 30%
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