Пожалуйста решите 4. Цена товара повысилась с 92 руб. до 110,4 руб. На сколько проценто?? повысилась цена товара?

Математика

Пожалуйста решите 4. Цена товара повысилась с 92 руб. до 110,4 руб. На сколько проценто?? повысилась цена товара?

Автор: Гость