Изготовили куб массой 0,15кг. Площадь всей поверхности куба равна 120см квадратных. Определите плотность материала из которого изготовили куб

Физика
Изготовили куб массой 0,15кг. Площадь всей поверхности куба равна 120см квадратных. Определите плотность материала из которого изготовили куб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь полной поверхности равняется сумме площадей всех граней. Площадь одной грани= 20 см^2,тогда одна грань равна 4,47 см,находим площадь всего куба и она равняется 0,047м^3 =0,0001м3. ρ=m/V ρ=0.15/0.0001=1500 кг/м3
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