Изготовили куб массой 0,15кг. Площадь всей поверхности куба равна 120см квадратных. Определите плотность материала из которого изготовили куб

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Площадь полной поверхности равняется сумме площадей всех граней. Площадь одной грани= 20 см^2,тогда одна грань равна 4,47 см,находим площадь всего куба и она равняется 0,047м^3 =0,0001м3. ρ=m/V ρ=0.15/0.0001=1500 кг/м3